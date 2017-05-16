"Личность не установлена"

Ролики фильмов
Интервью
Актриса театра и кино - о работе на сцене, рэпе и джазе, социальных темах и многом другом
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Спецвыпуск: премия BAFTA TV
Фестивальная колонка
Какие тенденции видны в программе фестиваля
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Ведущий поздравил старшую дочь с днем рождения
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Звезда сериала «Теория Большого Взрыва» связал себя узами брака
Новости театра
Новости театра
Студенческие театры из пяти стран представят свои постановки по пьесе Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».
Ролики фильмов
А что помнишь ты?
История кино
В фильмах на школьную тему на первом месте была не учеба, а кипучая пионерская и комсомольская деятельность.
Фестивальная колонка
Третий международный фестиваль авторского неигрового кино приглашает зрителей
Интервью
Исполнитель главной роли в «Отеле Элеон
» о новом сезоне сериала, классической литературе и мультиках
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