"Блокбастер"

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Любовь в кино и в жизни
Новости кино
В США фильм показал лучший старт среди картин, снятых женщинами. Предыдущим лидером были «50 оттенков серого»
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Новости кино
Новости кино
Тематический парк анимационной студии Ghibli построят в пригороде Нагои.
Новости кино
Российского режиссёра отметят за выдающийся вклад в киноискусство.
Главная тема
«Спасатели Малибу» раскрывают тему
Обзор сериалов
Балетные страсти, семейные тайны, неожиданные предательства и большая любовь на телеканале «Dомашний»
Интервью
Исполнительница роли Анны Карениной о романе Толстого и фильме Шахназарова
Дозорные
Угадай фильм и получи скидку!
Ролики фильмов
Зависть, интриги, предательства и большая любовь на Dомашнем.
Главная тема
В Фонде кино прошла защита проектов студий-мейджоров
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