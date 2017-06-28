«Приключения Паддингтона 2»

Лайфстайл
Йога на траве
Ролики фильмов
Культовый медвежонок выходит на новый уровень.
Новости кино
Биографическая лента о Финеасе Тейлоре Барнуме выйдет в российский прокат 4 января 2018 года.
Новости кино
Новости кино
Новости кино
Канал Syfy создаст телевизионное продолжение популярного комедийного хоррора 90-х.
Обзор сериалов
Все, что вы хотели узнать о школе, но боялись смотреть
Фестивальная колонка
Выбор Жана Просянова, главного редактора Кино-Театр.ру
Рецензии на спектакли
Александра Урсуляк, Анастасия Лебедева, Эльмира Мирэль и Наталья Рева-Рядинская в спектакле про четыре поколения женщин
Фестивальная колонка
Выбор Анны Кузьминой, редактора соцсетей и кинообозревателя Кино-Театр.ру
Фестивальная колонка
Выбор Екатерины Визгаловой, шеф-редактора Кино-театр.ру
Интервью
Популярный актёр о своём режиссёрском дебюте, съёмках в колонии и женщинах в кино
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