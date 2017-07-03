«Стань легендой. Бигфут младший»

ревью

О добре и зле, любви и верности

Акулы мегаполиса против настоящих хищников: кто кого?

Рик превратился в огурчик, а терпение Морти на грани

История кино

Школа и вуз в советском кино эпохи: 1969-1985

Школьники в фильмах 1969–1985 годов, как и в эпоху «оттепели» были лишены фанатизма своих ровесников из лент 1920-х – 1930-х