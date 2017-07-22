"Удача Логана"

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Актриса оказалась не из робкого десятка.

Холли Берри на слабо выпила полстакана виски за считанные секунды

В рамках летней программы также состоятся бесплатные кинопоказа фильмов, посвященных знаковым фигурам британской культуры.

Фредерик Бегбедер вошёл в жюри фестиваля фестиваль «Послание к человеку»

Выпускницы психфака тренируются на своих бойфрендах в новом проекте СТС

Глянцевый боевик про солнце, море и гладкие раритетные тачки

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Михаил Пореченков: «Мне как русскому человеку в кино не хватает Чехова»

Актер, ставший президентом нового фестиваля «Горький fest» в Нижнем Новгороде, – о том, зачем ему этот смотр, нехватке хороших сценариев и поддержке дебютов