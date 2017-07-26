"Напарник"

ревью

На фестивале в Торонто покажут фильмы Анджелины Джоли и Джорджа Клуни

Леонардо ДиКаприо вместе с Nat Geo работает над сериалом о космосе

Сергей Шнуров отчитался о своих доходах в интервью Forbes

Москва – в кадрах из советских фильмов и на современных фотографиях

Фестивальная колонка

«Горький fest»: Новый кинофестиваль на Нижегородской стрелке

На месте, где Ока впадает в Волгу (или наоборот) местных зрителей попытались встряхнуть фильмами – блокбастерами и не совсем