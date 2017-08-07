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"Про рок"

Трейлер

7 августа 2017
Режиссёр, мечтавший стать рок-звездой, вместе с легендами рока выбрал три молодые группы, чтобы снять портрет нового поколения.

размер: 15.90 Mb     просмотров: 4633     скачиваний: 0

видео добавил посетитель Полька
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"Про рок"
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"Про рок"

Режиссёр, мечтавший стать рок-звездой, вместе с легендами рока выбрал три молодые группы, чтобы снять портрет нового поколения.