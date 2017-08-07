Новости кино
В городе увековечили память знаменитого советского актёра театра и кино.
Новости кино
В мелодраме для Первого канала, производством которой займется «Киностудия КИТ», будут задействованы российские и турецкие актёры.
Лайфстайл
Супруги посетили Черновцы - родной город Милы, и сфотографировались со всеми желающими
Лайфстайл
Актёры разводятся после 8 лет брака.
Новости театра
В рамках мероприятия зрителям покажут документальные сюжеты о жизни и творчестве артиста и экранизированную версию балета.
Ролики фильмов
Режиссёр, мечтавший стать рок-звездой, вместе с легендами рока выбрал три молодые группы, чтобы снять портрет нового поколения.
Обзор сериалов
Социальный манифест Джейн Кэмпион с Элизабет Мосс и Николь Кидман
Главная тема
Тенденцией нового – кризисного – времени стало кино без господдержки. Хорошо это или плохо – большой вопрос.
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Зои Дойч
пытается переживать День сурка.
Рецензии на фильмы
Идрис Эльба, Мэттью МакКонахи и особенный мальчик играют в догонялки
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