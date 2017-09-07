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«Я не была пьяна!»
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Актер постигает радости и печали отцовства
Новости кино
Звезду сериала «Анна-детективъ»
признали лучшей актрисой на международной премии Seoul International Drama Awards.
Новости кино
Студия Millennium Films озаботилась новой экранизацией комикса.
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Джон Карпентер, Уэс Крейвен, Джордж Ромеро и другие великие хоррор-мейкеры
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Аронофски хотел снять умный хоррор, а снял фильм «мама!»
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Новый сериал канала "Че" о российских супергероях.
Ролики фильмов
Мёртвые пришли в мир живых.
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