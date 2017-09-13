Интервью
Фестивальная колонка
Фанни Ардан с фильмом о Сталине, творческий вечер Алексея Учителя и «Матильды», а также другие события фестиваля во Владивостоке
Новости кино
После отказа сети «Формула кино» и «Синема парк» от проката фильма Алексея Учителя
министр культуры наконец решил прокомментировать скандал с картиной.
Новости кино
Новости кино
Новости театра
Зрители смогут погрузиться в драматическое действие бессмертных произведений Александра Пушкина и Петра Чайковского.
Новости кино
Ещё одно произведения автора адаптируют для кино.
Ролики фильмов
Ролики фильмов
История кино
В XXI веке отчетливо обозначился приоритет сериала в школьно-студенческой тематике.
Рецензии на фильмы
Александр Петров и Сергей Гармаш вселились в тело ребенка из Владивостока
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За что мы любим стендап-комика, режиссера, сценариста и актера
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