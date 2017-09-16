Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

"Осколки"

Трейлер

16 сентября 2017
Режиссёрский дебют Алисы Хазановой.

00:00 / 00:00
РЕКЛАМА
размер: 3.29 Mb     просмотров: 147     скачиваний: 0

видео добавил посетитель You
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Алиса ХазановаНоа Хантли
фильмы
Осколки

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

"Салют-7"

"Салют-7"

Лента про космическую станцию "Салют-7", которая неожиданно перестает отвечать на сигналы центра управления.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Афиша кино >>

Мадам
драма, комедия
Франция, 2017
Клаустрофобия
триллер
США, 2017
Мама!
детектив, драма, триллер, фильм ужасов
США, 2017
Министр
комедия
Италия, 2016
Напарник
комедия, приключения
Россия, 2017
Статус Брэда
комедия
США, 2017
Уотергейт. Крушение Белого дома
биография, драма, исторический фильм
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью

"Салют-7"
Ролики фильмов

"Салют-7"

Лента про космическую станцию "Салют-7", которая неожиданно перестает отвечать на сигналы центра управления.