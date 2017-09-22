Убийство в "Восточном экспрессе"

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«Не твоё тело»: Это всегда забавно

Новости театра

Премьера балета «Нуреев» состоится в Большом театре 9 и 10 декабря

Кирилл Серебренников дал согласие на показ постановки, понимая, что сам вряд ли сможет на присутствовать на премьере.