"Последний портрет"

Новости кино
Участие Кейт Бекинсейл под вопросом.
Новости кино
Ролики фильмов
История о закате жизни одного из виднейших художников ХХ века — Альберто Джакометти.
Новости кино
Показы пройдут с 28 сентября по 8 октября в столичном кинотеатре «Пионер».
Новости кино
Константин Соловьев, Дмитрий Пчела и Олег Тактаров в новом приключенческом детективе от «Киностудии КИТ».
Новости кино
Фестивальная колонка
Анимационный фестиваль КРОК: до любви, после шторма, во время ветра и еще немного хулиганства
Ролики фильмов
Обзор сериалов
Как Скрудж Макдак и все-все-все оказались героями нового «Времени приключений»
Фестивальная колонка
Чем запомнится XXVII фестиваль Message to Man
Ролики фильмов
Приключенческий мультфильм для всей семьи.
Ролики фильмов
Адаптация популярной британской и американской теленовеллы Shameless.
обсуждение >>