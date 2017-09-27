"Последний портрет"

ревью

История о закате жизни одного из виднейших художников ХХ века — Альберто Джакометти.

Показы пройдут с 28 сентября по 8 октября в столичном кинотеатре «Пионер».

Константин Соловьев, Дмитрий Пчела и Олег Тактаров в новом приключенческом детективе от «Киностудии КИТ».

Фестивальная колонка

КРОК-2017: А когда на море качка

Анимационный фестиваль КРОК: до любви, после шторма, во время ветра и еще немного хулиганства