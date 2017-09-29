Рецензии на спектакли
Спектакль-прогулка, спектакль-размышление, спектакль-видеоигра
Новости кино
Исполнитель роли Эммета Брауна посетил московский Comic Con.
Ролики фильмов
Экранизация книги детской писательницы Беатрис Поттер.
Новости кино
Новости кино
Права на телевизионный ремейк фантастического хоррора 1981 года приобрели продюсерские студии Media Res и Bron Studios.
Ролики фильмов
Новости кино
Актриса сыграет вместе с Томом Харди
в новом кинокомиксе.
Новости кино
Причинами послужили низкие рейтинги сериала и ребрендинг телевещательной компании, отвечавшей за его показ.
Рецензии на фильмы
Обзор сериалов
Криминальная мелодрама с прекрасными актерами, но скучным содержанием
Ролики фильмов
История о закате жизни одного из виднейших художников ХХ века — Альберто Джакометти.
Фестивальная колонка
Анимационный фестиваль КРОК: до любви, после шторма, во время ветра и еще немного хулиганства
обсуждение >>