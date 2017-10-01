"Темные времена"

Новости театра
Год до переезда на родную сцену.
Лайфстайл
Но он будет как хрустальная туфелька - только до полуночи
Новости кино
Новости кино
Звезда «Безумце
в» сыграет в сериале «Благие знамения».
Ролики фильмов
Путешествие великого художника Поля Гогена на Таит.
Новости кино
Ролики фильмов
Интервью
Режиссер нового «Бегущего по лезвию» - о будущем, российской культуре, комиксах, больших проектах и сериалах
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Разыгрываем 10 призов с атрибутикой фильма.
Рецензии на спектакли
Спектакль-прогулка, спектакль-размышление, спектакль-видеоигра
Ролики фильмов
Экранизация книги детской писательницы Беатрис Поттер.
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