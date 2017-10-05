"Форма воды"

Новости кино
Студия Universal Pictures перенесла дату премьеры своего блокбастера.
Новости театра
Юрий Грымов присвоил уникальные имена залам театра «МОДЕРН»
Новости кино
Министерство культуры восстанавливает справедливость.
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Актрису допросили Верники
Ролики фильмов
Продолжение российского фантастического сериала — теперь с катастрофой в США.
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Путь режиссера от мертвых рыб к феминизму, от запутанных триллеров - к научной фантастике
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Ролики фильмов
Ролики фильмов
Натали Портман
возглавляет экспедицию, что бы спасти своего мужа из аномальной зоны.
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Комиксы, косплееры и красивые стенды четвертого праздника гик-культуры
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