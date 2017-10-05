"Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти"

Новости кино
Известные актёры и режиссёры бьются за внимание зрителя наравне с авторами из народа.
Ролики фильмов
Молодежная комедия о катастрофических последствиях одной вечеринки.
Ролики фильмов
Третья часть фантастической молодежной антиутопии.
Новости кино
Премьера документального фильма о режиссёре
состоится на онлайн-сервисе Амедиатека 8 октября.
Рецензии на фильмы
Дени Вильнев снял фильм-эссе о великой картине Ридли Скотта
Новости кино
Премьера сериала «Беглец» состоится 8 октября на канале РЕН ТВ.
Новости кино
Студия Universal Pictures перенесла дату премьеры своего блокбастера.
Новости театра
Юрий Грымов присвоил уникальные имена залам театра «МОДЕРН»
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Продолжение российского фантастического сериала — теперь с катастрофой в США.
Главная тема
Путь режиссера от мертвых рыб к феминизму, от запутанных триллеров - к научной фантастике
Рецензии на фильмы
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