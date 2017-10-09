"Тихоокеанский рубеж 2"

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Том Тыквер снял самый дорогой сериал Германии с русскими актёрами

Новости кино

В четырех городах России пройдёт 3-й фестиваль нового венгерского кино CIFRA

С 12 по 15 октября в Москве, Казани, Калининграде и Екатеринбурге посмотрят новинки венгерского кинематографа.