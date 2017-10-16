"Карп отмороженный"

ревью

«Оверлук», «Гранд Будапешт», «Элеон», «Россия» и другие жемчужины номерного фонда

Лучшие фильмы и сериалы про гостиницы и отели

Фестивальная колонка

Так вот ты какой, северный олень: неделя скандинавского кино в Санкт-Петербурге

Пять фильмов из Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии и Исландии