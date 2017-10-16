"Карп отмороженный"

Обзор сериалов
Главная тайна сезона телеканала «Dомашний»
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Новости кино
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«Оверлук», «Гранд Будапешт», «Элеон», «Россия» и другие жемчужины номерного фонда
Ролики фильмов
Спин-офф «Людей Икс
» про подростков с суперсилой.
Фестивальная колонка
Пять фильмов из Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии и Исландии
Спутник телезрителя
14 октября, 21.20, Первый канал
Обзор сериалов
Первый российский сериал по мотивам бразильских мыльных опер
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