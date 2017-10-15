"Новые мутанты"

Новости кино
Актриса и певица спродюсирует многосерийную трагикомедию «Росарито-бич».
Новости кино
Ролики фильмов
Спин-офф «Людей Икс
» про подростков с суперсилой.
Новости кино
Главную роль в картине исполнит Дэниэл Дэй-Льюис
, решивший после данной работы завершить кинокарьеру.
Новости кино
Жена Ченнинга Татума
присоединилась к звёздному составу киноальманаха «Берлин, я люблю тебя».
Новости кино
Производством семейной ретро-картины «Пальма» займётся кинокомпания «Марс Медиа».
Фестивальная колонка
Пять фильмов из Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии и Исландии
Спутник телезрителя
14 октября, 21.20, Первый канал
Обзор сериалов
Первый российский сериал по мотивам бразильских мыльных опер
Главная тема
Оператор и супервайзер картины об имитации невесомости, декорациях и компьютерных эффектах
Дозорные
Выиграй билет в самый новый IMAX-зал Москвы!
Ролики фильмов
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