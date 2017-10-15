"Новые мутанты"

ревью

Дженнифер Лопес разберётся с законом в Сан-Диего

Merry Christmas: «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона появится на экранах в конце декабря

Александр Домогаров-младший снимет фильм про дружбу мальчика и собаки

Фестивальная колонка

Так вот ты какой, северный олень: неделя скандинавского кино в Санкт-Петербурге

Пять фильмов из Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии и Исландии