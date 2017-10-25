«Плюшевый монстр»

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После семилетнего перерыва знаменитая франшиза возвращается на экраны
Ролики фильмов
Жертва экстрасенса - огромный малиновый кот с голосом Алексея Воробьева
- должен снова стать человеком.
Ролики фильмов
Новости кино
Телеканал ТНТ анонсировал сериальные новинки 2018 года.
Новости кино
Фестиваль искусства для детей пройдет в Москве с 28 октября по 5 ноября.
Новости кино
Сериал стартует на канале ТВ-3 10 ноября.
Новости кино
Фонд «Евримаж» выделит средства на производство российских картин.
Лайфстайл
Ради сериала актриса пожертвовала личной жизнью
Ролики фильмов
Экранизация мирового бестселлера о дружбе обычного мальчика и вампира.
Рецензии на фильмы
Лавроненко, Бурунов, Яковлева и другие сказочные герои
Фестивальная колонка
Гид от программного директора
Рецензии на фильмы
Мифы и легенды царской России
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