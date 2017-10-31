«Обет молчания»

Интервью
Режиссер – о своем фильме, получившем статус самого скандального релиза года, влиянии РПЦ на политику государства и роли Данилы Козловского.
Лайфстайл
Жена актера покинула Россию, забрав ключи от квартиры
Ролики фильмов
Лайфстайл
Актриса обвиняется в хранении наркотиков
Лайфстайл
Карьере актера угрожает опасность
Рецензии на фильмы
Ролики фильмов
Мультфильм о нелегкой жизни людей в каменном веке от создателей "Барашка Шона", "Уоллеса и Громмита" и "Побега из курятника".
Новости кино
Режиссёр ищет соавторов для своего документального альманаха «Человек неунывающий».
Новости кино
Обзор сериалов
Почему второй сезон популярного сериала не удался
Обзор сериалов
Дикий ужас: мертвецы, вампиры, зомби, монстры, каннибалы и интернет
Ролики фильмов
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