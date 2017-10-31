МЕНЮ
войти
Полная версия
Новости
Актёры
Фильмы
За кадром
Театр
Интервью
Рецензии
История
Гостевая книга
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Новости
Дозорные
Лайфстайл
Новости кино
Новости театра
Актёры
Российские актеры
Советские актеры
Знаменитости в кино
Актеры Ближнего Зарубежья
Актеры Российской империи
Голливудские актеры
Европейские актеры
Азиатские актеры
Латиноамериканские актеры
Актеры театра
Участники ВОВ
Артисты фронтовых бригад
Фотографии актеров
Фильмы
График кинопремьер
Смотреть фильмы онлайн
Российские фильмы
Российские сериалы
Фильмы Ближнего Зарубежья
Советское кино
Фильмы Российской империи
Голливудские фильмы
Европейское кино
Азиатское кино
Латиноамериканские фильмы
Мультфильмы
Фильмы-спектакли
Короткометражные фильмы
Документальные фильмы
Фильмы в производстве
Ролики фильмов
Постеры фильмов
Кадры из фильмов
Программа ТВ
Кинотеатры, расписание
Кассовые сборы
Неопознанные кадры
За кадром
Режиссеры
Сценаристы
Продюсеры
Операторы
Композиторы
Художники
Каскадеры
Режиссеры-мультипликаторы
Художники-мультипликаторы
Фронтовые кинооператоры
Театр
Актеры театра
Фильмы-спектакли
Театральные деятели
Театры Москвы и Подмосковья
Театры Санкт-Петербурга
Театры России
Театры Ближнего Зарубежья
Театры Дальнего Зарубежья
Театры прошлых лет
Интервью
Киношные интервью
Театральные интервью
Лайфстайл
Рецензии
Рецензии на фильмы
Обзор сериалов
Арт-хаус в кино
Рецензии на спектакли
Свободная тема
История
В этот день родились
В этот день ушли из жизни
Театральная хроника
История театра
Хроника кино
История кино
История кинопроката
Рейтинги
Рейтинг 2.0
Рейтинг 1.0
Кассовые сборы
История кинопроката
Форум
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Восстановление пароля
Общение
Гостевая
Контакты
Реклама на сайте
Главная
/
Ролики фильмов
/
«Дикие предки»
«Дикие предки»
Просмотр
Скачать
Обсуждение
Просмотр
Скачать
Обсуждение
Трейлер
31 октября 2017
Мультфильм о нелегкой жизни людей в каменном веке от создателей "Барашка Шона", "Уоллеса и Громмита" и "Побега из курятника".
00:00 / 00:00
РЕКЛАМА
размер:
21.42 Mb
просмотров:
2316
скачиваний:
1
видео добавил посетитель
Sputnik
Поделитесь с друзьями!
Facebook
Twitter
Вконтакте
Google+
OK
Подписаться на рассылку новостей
фильмы
Барашек Шон
,
Побег из курятника
,
Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня
обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
анонс
31 октября
«Обет молчания»
Антонио Бандерас
мстит за убийство жены и дочери.
29 октября
«Проклятие Хопвелл»
Шона Макдональд
в худшей в мире больничной палате.
28 октября
«Чудо»
Сын
Джулии Робертс
, мальчик без лица, ищет друзей.
27 октября
«Новогодний переполох»
Владимир Меньшов
решает, кому из родственников оставить наследство.
1 комментарий
Афиша кино >>
Дикарь
биография
Франция, 2017
Последний вальс
биография, музыкальный фильм
Россия, 2017
Скрюченный домишко
детектив, криминальный фильм, мистика, экранизация
Великобритания, 2017
24 часа на жизнь
триллер
Китай, США, 2017
Джунгли
боевик, драма, приключения
Австралия, Колумбия, 2017
Козни
биография, драма, криминальный фильм
Италия, Франция, 2016
Не оставляй меня
мелодрама
Дания, 2017
Осколки
мелодрама
Россия, США, 2017
все фильмы в прокате >>
ревью
Интервью
Алексей Учитель: «В любовной истории «Матильды» заложена судьба страны»
Режиссер – о своем фильме, получившем статус самого скандального релиза года, влиянии РПЦ на политику государства и роли Данилы Козловского.
Лайфстайл
Полиция помешала Армену Джигарханяну взломать дверь в квартиру жены
Жена актера покинула Россию, забрав ключи от квартиры
Ролики фильмов
«Обет молчания»
Антонио Бандерас
мстит за убийство жены и дочери.
Лайфстайл
Суд выдал ордер на арест Роуз МакГоуэн
Актриса обвиняется в хранении наркотиков
Лайфстайл
Голливуд объявил Кевину Спейси бойкот
Карьере актера угрожает опасность
1 комментарий
Рецензии на фильмы
«Дикарь»: А вы не были на Таити?
Печальный фильм о художнике Поле Гогене с
Венсаном Касселем
в главной роли
Ролики фильмов
«Дикие предки»
Мультфильм о нелегкой жизни людей в каменном веке от создателей "Барашка Шона", "Уоллеса и Громмита" и "Побега из курятника".
Новости кино
Андрей Кончаловский заинтересовался неунывающими людьми
Режиссёр ищет соавторов для своего документального альманаха «Человек неунывающий».
1 комментарий
Новости кино
Пинхед уже не тот
Публике представили обновлённого антагониста
«Восставшего из ада»
в исполнении
Пола Т. Тэйлора
.
Обзор сериалов
«Очень странные дела 2»: А моей ностальгией накормили толпу
Почему второй сезон популярного сериала не удался
Обзор сериалов
15 самых страшных сериалов
Дикий ужас: мертвецы, вампиры, зомби, монстры, каннибалы и интернет
1 комментарий
Ролики фильмов
«Проклятие Хопвелл»
Шона Макдональд
в худшей в мире больничной палате.
обсуждение >>