Новости кино
Российское фэнтези выйдет в прокат 18 января 2018 года.
Ролики фильмов
Историческое фэнтези о цивилизации, которой больше нет.
Новости кино
Актер сыграет пилота, который противостоит террористам.
Ролики фильмов
Владимир Машков
и его легендарная сборная баскетболистов, принесшая золото СССР на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972 года.
Новости кино
Ролики фильмов
Новости кино
Лайфстайл
Жена актера покинула Россию, забрав ключи от квартиры
Ролики фильмов
Рецензии на фильмы
Интервью
Режиссер – о своем фильме, получившем статус самого скандального релиза года, влиянии РПЦ на политику государства и роли Данилы Козловского.
Обзор сериалов
Почему второй сезон популярного сериала не удался
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