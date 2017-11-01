«Движение вверх»

анонс

Историческое фэнтези о цивилизации, которой больше нет.

31 октября

«Дикие предки»

Мультфильм о нелегкой жизни людей в каменном веке от создателей "Барашка Шона", "Уоллеса и Громмита" и "Побега из курятника".