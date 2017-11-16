Новости кино
Новости кино
Компания «Вольга» сообщила дату релиза сатирической комедии Армандо Ианнуччи.
Новости кино
Фильм отобран в секцию «Голоса».
Новости кино
Семьи из Воронежа, Ростова-на-Дону, Самары и Тулы приняли участие в съёмках «Ёлок новых»
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Новости кино
Популярный российский актёр отмечает юбилей.
Ролики фильмов
Российский эпический блокбастер, повествующий о подвиге рязанского воеводы Евпатия Коловрата.
Ролики фильмов
Рецензии на фильмы
Мэтт Дэймон в насупленной сатире на порядочных обывателей
Дозорные
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Интервью
Известный театральный режиссер, дебютировавший в кино, – о своих «Мифах
», звездном актерском составе и композиции «Посмотри в глаза».
Ролики фильмов
Экранизация книги детской писательницы Беатрис Поттер.
Ролики фильмов
Спин-офф «Холодного сердца», приключения снеговика Олафа в поисках сведений, как отметить Рождество.
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