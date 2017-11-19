«Гоголь. Вий»

Новости кино
Переговоры об участии актеров в криминальном триллере уже ведутся.
Ролики фильмов
Гоголь (Александр Петров) продолжает расследование в селе Диканька, где были убиты уже одиннадцать девушек.
Новости кино
За постановку новой картины о бесконечной временной петле возьмётся Джо Карнахан.
Ролики фильмов
Что делать, если хочешь завести детей, а твой парень ведет себя как ребенок.
Новости кино
Актёр сыграет мутанта Множителя в одноимённом комиксе из киновселенной Людей Икс.
Новости кино
С 20 ноября телеканал будет демонстрировать лишь отечественную продукцию.
Новости кино
Любимого режиссёра нет с нами уже два года.
Ролики фильмов
На этот раз Дракула с друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере.
Интервью
Режиссер анимационного кино – о работе на студии «Пилот» и в Америке, клипах «Хару Мамбуру» и «Человек и кошка», а также о своих новых проектах
Обзор сериалов
Страшно актуальная общественно-политическая сатира – не только на одного президента
Ролики фильмов
Хью Джекман
изобретает цирк. Все, как положено: со слонами, великанами и бородатой женщиной.
Рецензии на фильмы
Киновселенная DC превращается в клон киновселенной Marvel
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