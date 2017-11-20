«Конверт» (трейлер)

Лайфстайл
Скубидубиду на помощь иду
Новости кино
Картина расскажет о молодом актере и его попытках стать кинозвездой. Маньяк появится в истории лишь косвенно.
Новости кино
4-ый Кинофестиваль Potential Fest
Новости театра
Шекспировский сюжет как спектакль-урок в традициях пяти театральных школ на одной сцене.
Новости кино
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Обзор сериалов
Рецензии на спектакли
Валерий Печейкин и Хуго Эрикссен отряхивают классика от музейной пыли
Ролики фильмов
Тсссс! Если хочешь выжить — не издавай ни звука.
Ролики фильмов
Гоголь (Александр Петров) продолжает расследование в селе Диканька, где были убиты уже одиннадцать девушек.
Интервью
Режиссер анимационного кино – о работе на студии «Пилот» и в Америке, клипах «Хару Мамбуру» и «Человек и кошка», а также о своих новых проектах
обсуждение >>