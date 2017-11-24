Суперсемейка 2

Новости кино
Ролики фильмов
Невероятное - возможно. Юная Мег Мурри путешествует сквозь пространство и время, чтобы найти отца.
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Ролики фильмов
Ура! Мистер Исключительный и его родственники возвращаются!
Новости кино
Сатира Армандо Иануччи уже завоевала три награды.
Новости кино
Актер cыграет отшельника в фантастическом триллере «1200 душ».
Новости кино
Телеканал НТВ приступил к съёмкам сериала «Приставы».
Новости театра
Сумма грантовой поддержки теперь составляет 8 млрд рублей.
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Рецензии на фильмы
Майкл Фассбендер в слабом триллере по Ю Несбё
Рецензии на фильмы
Уральский рок, молодость и эпоха – в песнях невинности и опыта нынешнего поколения
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От Джона Кассаветиса до Терренса Малика, от Мартина Скорсезе до Фрэнсиса Форда Копполы
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