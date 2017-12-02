«Гномы в доме»

Новости кино
Обзор фильмов российского проката, которые могут принять участие в наградном сезоне.
Ролики фильмов
Хелен Миррен
в самом зловещем доме в истории человечества. Основано на реальных событиях.
Новости кино
Фильм выйдет в прокат не раньше 2019 года.
Новости кино
Популярность сериала всё ещё на пике.
Ролики фильмов
ПараГНОМальные явления в старинном особняке.
Новости кино
Картина выйдет в прокат 9 августа 2019 года.
Новости кино
Фестивальная колонка
Что смотреть на главном фестивале документального кино
Интервью
Главный режиссер и продюсер «Легенды о Коловрате» – о восприятии кино, мужской мощи и женских характерах.
Главная тема
Фрагмент новой книги киноведа «Эйзенштейн на бумаге. Графические работы мастера кино» с предисловием Мартина Скорсезе
Рецензии на фильмы
Боевик про мстящего отца с Джеки Чаном и Пирсом Броснаном
Ролики фильмов
У зрителей фильма «Про рок» все хорошо
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