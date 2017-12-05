«Мария Магдалина»

Новости кино
Отечественный кинематограф бьет рекорды кассовых сборов.
Новости кино
Омск примет фестиваль 26-30 сентября.
Новости кино
Критики назвали картину «кинематографической поэзией в своем лучшем проявлении».
Ролики фильмов
Рассказ об одной из самых загадочных личностей в мировой истории.
Новости кино
Режиссера уволили за безответственное отношение к съемкам.
Новости кино
Общая сумма финансовой компенсации за съемки составляет почти 15 млн рублей.
Обзор сериалов
Второй сезон сериала не до конца оправдал возложенных на него ожиданий
Дозорные
Победитель получает билет в Москву на премьеру «ЖГИ!»
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11 необычных специальностей женщин в кино
Ролики фильмов
Новые и хорошо знакомые герои «Ёлок» полны энергии под Новый год!
Ролики фильмов
Хелен Миррен
в самом зловещем доме в истории человечества. Основано на реальных событиях.
Фестивальная колонка
Что смотреть на главном фестивале документального кино
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