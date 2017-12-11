«Охота на воров»

Новости кино
Новости кино
Картины представлены в категории «Лучший сценарий».
Новости кино
Работа может быть признана лучшей картиной на иностранном языке.
Ролики фильмов
Экранизация одноименного научно-фантастического романа Эрнеста Клайна в исполнении Стивена Спилберга
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Новости кино
Новости кино
Режиссерское кресло второго сезона заняла Андреа Арнольд.
Ролики фильмов
Главная тема
Вуди Аллен, Пол Томас Андерсон, Ридли Скотт, а также призеры Берлина, Венеции и Канн
Интервью
Актриса – о съемках в дебютном «полном метре» Кирилла Плетнева «Жги!»
и о том, как она сама когда-то осуществила свою мечту
Рецензии на фильмы
Главная тема
В российский прокат вышел байопик про Джерома Сэлинджера – с Кевином Спейси
в роли главного учителя писателя.
Ролики фильмов
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