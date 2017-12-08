«Последний портрет»

Новости кино
Объявлены номинанты на премию в категории «Телевидение».
Ролики фильмов
Новости кино
Картина Хуана Антонио Байоны выйдет в прокат 7 июня.
Ролики фильмов
История о закате жизни одного из виднейших художников ХХ века — Альберто Джакометти.
Новости театра
9 декабря в поддержку краундфандинговой кампании состоится прямой эфир спектакля «Каталог героя».
Новости кино
9 и 10 декабря картина Киры Коваленко будет доступна для бесплатного и легального просмотра на онлайн-платформе российского авторского кино «Пилигрим»
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Новости кино
Пять лет назад популярная актриса театра и кино погибла в автокатастрофе.
Ролики фильмов
Александр Паль, Анатолий Белый и резиденты Comedy Club озвучили отвязную французскую комедию.
Ролики фильмов
И жучок, и паучок, и медведица.
Рецензии на фильмы
Сказка о прекрасной Норвегии, полной чудес и опасностей
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От очередного стендапера до гуру американской комедии
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Меланхоличная комедия про беженцев от финского классика
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