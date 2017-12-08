«Призрачная нить»

Новости кино
Американская киноакадемия огласила список из 15 документальных лент, которые могут попасть на номинацию «Лучший документальный фильм».
Новости кино
Новости кино
Ролики фильмов
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В российский прокат вышел байопик про Джерома Сэлинджера – с Кевином Спейси
в роли главного учителя писателя.
Новости кино
Журнал The New York Times выпустил номер «Год ужаса», согласно которому уходящий год стал лучшим для жанра хоррор с 70-х.
Новости кино
Объявлены номинанты на премию в категории «Телевидение».
Ролики фильмов
Ролики фильмов
История о закате жизни одного из виднейших художников ХХ века — Альберто Джакометти.
Ролики фильмов
Александр Паль, Анатолий Белый и резиденты Comedy Club озвучили отвязную французскую комедию.
Рецензии на фильмы
Сказка о прекрасной Норвегии, полной чудес и опасностей
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От очередного стендапера до гуру американской комедии
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