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Ролики фильмов «Человек-Паук: Через вселенные» Костюм супергероя носит не только он...

Дозорные Bollywood Film Festival пройдёт в семи городах России Выиграй билеты на показы в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Сургуте или Самаре!

Новости кино «Синема Парк», «Формула кино» и Rambler&Co станут одним целым Александр Мамут объединит активы в 2018 году.

Новости кино «Черный список» лучших сценариев 2017-го года Опубликован рейтинг 76 работ, не допущенных к производству.

Новости кино «Художественный» откроют не раньше 2020 года Кинотеатр не успевают отреставрировать в срок.

Главная тема Стабильность – признак мастера: Никита Михалков вновь возглавил Союз кинематографистов На посту председателя общественной организации режиссер скромно разменял третий десяток, но «волю коллег» проигнорировать не мог