«Человек-Паук: Через вселенные»

Новости кино
Одним из главных призов смотра также отмечена картина «Пятерка», продюсером которой выступила шеф-редактор Кино-театр.ру
Екатерина Визгалова.
Ролики фильмов
Костюм супергероя носит не только он...
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Новости кино
Новости кино
Александр Мамут объединит активы в 2018 году.
Новости кино
Опубликован рейтинг 76 работ, не допущенных к производству.
Новости кино
Кинотеатр не успевают отреставрировать в срок.
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Режиссер новогодней комедии «Санта и компания» – о рождественнском настроении, разрушении границ и Одри Тоту
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Комедия от «Квартета И» возвращается!
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На посту председателя общественной организации режиссер скромно разменял третий десяток, но «волю коллег» проигнорировать не мог
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