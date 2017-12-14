"Каникулы президента"

ревью

Глава РФ считает, что оппозиционеры хотят дестабилизировать ситуацию в стране

Может ли главный отдохнуть?

Новости кино

На «Кинотавр» не повлияет Чемпионат мира по футболу

29-й Открытый российский кинофестиваль традиционно пройдёт в Сочи с 3 по 10 июня наступающего года.