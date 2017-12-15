ревью

Лайфстайл Гоша Куценко посвятил песню Дмитрию Марьянову Выше, выше, выше, выше, радуги летишь.

Новости кино Найдены режиссёры для ремейка полицейского фильма «48 часов» Paramount Pictures доверит постановку братьям Бену и Джошу Сэфди.

Ролики фильмов «Счастливого дня смерти» Каждый день она просыпается чтобы умереть.

Новости кино На Берлинале покажут новый американский фильм Тимура Бекмамбетова «Профиль» вошёл в программу «Панорама» 68-го Берлинского международного кинофестиваля.

Новости кино «Нелюбовь» Звягинцева стала претендентом на «Оскар» Российская лента включена в список девяти картин, которые могут получить номинацию в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Новости кино Екатерина Гусева столкнётся с «Домовым» Стартовали съёмки нового семейного фэнтези.

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Рецензии на фильмы «Звездные войны: Последние джедаи»: Как продолжается эволюция франшизы Райан Джонсон осмысляет наследие Лукаса и демонстрирует своих поргов