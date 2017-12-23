«Алтарь Тристана»

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Актер и музыкант высказался о "пятне" на репутации Голливуда
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Артист поделился сокровенным в передаче "Судьба человека"
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Кандидат в президенты поделилась грандиозными планами
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Комедиантка поделилась откровениями с Ольгой Шелест
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Десять картин: новый Баумбах, умирающий Жан-Пьер Лео, док про расизм, драма про девочку-каннибала и многое другое
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Издание The Guardian также составило список главных героев на телевидении 2017-го.
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Не перевелись еще богатыри на земле русской!
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Школьница Соня верит в светлое будущее и мечтает стать актрисой, но судьба сводит её с уголовником.
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