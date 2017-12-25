«Алмазы Цирцеи»

Новости кино
На ТВ-3 стартуют новые серии битвы за возможность снять собственную картину для канала.
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Новости кино
«Аритмия
» возглавила рейтинг лучших картин 2017-го.
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Новости кино
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Именитый режиссер остался с носом
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Комедия о трех девушках, экспертах психологии, которым самим требуется помощь.
Ролики фильмов
Обзор сериалов
Гильермо Дель Торо продолжает рассказывать лучшую сказку последних лет, Антон Ельчин - по-прежнему в главной роли
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Десять картин: новый Баумбах, умирающий Жан-Пьер Лео, док про расизм, драма про девочку-каннибала и многое другое
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