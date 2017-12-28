ревью

Как стать звездою за три дня.

Александр Петров объяснил, почему он везде одинаковый

Интервью

Андрей Смоляков: «Спорт – это искусство, сопряженное с театром»

Актер – о съемках в «Движении вверх», работе с Машковым и Козловским и, конечно, о спорте