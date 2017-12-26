Новости кино
Автор музыки для «Чебурашки
» ушел на 93-году жизни.
Новости кино
Телевизионная премьера самого кассового отечественного фильма состоится 1 января.
Новости кино
Итоги-2017 от Mediascope: самые высокие рейтинги у передач Первого канала.
Ролики фильмов
Новости кино
Одна из сцен сериала оскверняет чувства верующих.
Новости кино
Актер снимается в новом сериале «На краю»
, рассказывающем о том, как молодых девушек вербуют в запрещенные террористические организации.
Спутник телезрителя
26-29 декабря, 00:20, Первый канал
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Лучший дебют Каннского кинофестиваля – о поиске женщины и женственности
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Ролики фильмов
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Комедия о трех девушках, экспертах психологии, которым самим требуется помощь.
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