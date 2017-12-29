Новости кино
Ролики фильмов
Религиозные конфликты могут быть очень смешными.
Новости кино
Новый спин-офф фантастической саги выйдет на экраны в мае 2018-го.
Новости кино
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Лайфстайл
Актер признался, что ему не хватает строгости
Новости театра
Реорганизацию планируется завершить к лету 2018 года.
Рецензии на фильмы
Ролики фильмов
Обзор сериалов
Телевизионные проекты этого года, которые смотрели и обсуждали зрители
Ролики фильмов
Как стать звездою за три дня.
Интервью
Актер – о съемках в «Движении вверх», работе с Машковым и Козловским и, конечно, о спорте
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