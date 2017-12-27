ревью

Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер сойдутся в поединке в сиквеле «Вия»

Выручка «СТС Медиа» в 2017 году выросла на 12,8%

Интервью

Андрей Смоляков: «Спорт – это искусство, сопряженное с театром»

Актер – о съемках в «Движении вверх», работе с Машковым и Козловским и, конечно, о спорте