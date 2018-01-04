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Людей, которые держат индустрию неигрового кино на плаву можно пересчитать по пальцам
Ролики фильмов
Про Тонкого человека, придуманного в интернете в 2009 году, не только ходят легенды, но уже снимаются фильмы.
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Новости кино
Фестиваль пройдет с 8 по 19 мая.
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Жужжание и стрекот в отечественной и зарубежной анимации
Ролики фильмов
Новости кино
Бесплатные показы картин одной из самых талантливых женщин-режиссеров пройдут с 6 по 8 января.
Дозорные
Новости кино
Опубликован свежий ролик режиссёрского дебюта популярного актёра.
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Как встает на ноги отечественная мультиндустрия
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