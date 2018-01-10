«Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений»

ревью

Актеры присоединились к работе над мультсериалом Transformers: Prime Wars Trilogy.

Опубликован трейлер экшена с Джейсоном Момоа в главной роли.

Доминик Уэст, Дэвид Ойелоуо и Лили Коллинз в новой экранизации «Отверженных»

Обзор сериалов

«МакМафия»: В России их называют олигархами

Алексей Серебряков, Мария Шукшина и Джеймс Нортон в сериале BBC, где плохие не только русские