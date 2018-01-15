«Сердцеед»

Новости кино
Фильмы из конкурса фестиваля, а также ретроспективу, собранную Сергеем Лаврентьевым, покажут на смотре в Тромсё.
Лайфстайл
Актриса рассказала о своем бизнесе и планах на будущее
Главная тема
После кассового рекорда спортивной драмы Антона Мегердичева
вспоминаем другие отечественные фильмы, успешно выступившие в национальном прокате
Лайфстайл
Актриса похоронила всех родственников
Новости кино
Актрисы пробуются на главную женскую роль в «Близнеце» Энга Ли
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Новости театра
Дирижер-постановщик сменил на должности Снежану Любарь, исполнявшую обязанности гендиректора.
Ролики фильмов
Исторический ромком о французском офицере-ловеласе в исполнении обладателя Оскара Жана Дюжардена
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Интервью
Как снимали псевдоисторический экшн в Крыму
Главная тема
От «Секса, лжи и видео» до «Удачи Логана» - как менялся тысячеликий герой американского независимого
Ролики фильмов
Режиссер и актеры о триллере Ридли Скотта
про самого богатого человека в мире и его похищенного внука (русские субтитры).
Главная тема
Танки, спорт, поиски идентичности, четыре Александра Петрова и другие радости российского кино
Ролики фильмов
Алексей Чадов
играет актера, которого для роли отправили на стажировку в МВД.
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