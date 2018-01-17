«Вратарь галактики»

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Страх никогда не меняется
Новости кино
Причиной переноса стала конкуренция с «иным» фильмом.
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Пять фильмов российского производства попали в программу международного кинофестиваля.
Новости кино
Ольга Любимова заменит Вячеслава Тельнова.
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Актриса о работе с Харви Вайнштейном, своей застенчивости и о будущем своего ребенка
Новости театра
Режиссером адаптации станет Максим Диденко.
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Рецензии на фильмы
Не фэнтези, но фантазия на тему отечественной истории
Дозорные
Разыгрываем 10 пар билетов на премьеру фильма «Британец в Крыму»
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