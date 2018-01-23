«Расплата»

ревью

Новости кино «Смерть Сталина» могут воспринять как «оскорбительную насмешку», считает Мединский Глава Минкульта отрицает цензуру и указывает на границу между анализом истории и «глумлением» над ней.

Главная тема Кино-2018: Основано на реальных событиях От Уинстона Черчилля в исполнении Гэри Олдмана до Марии Магдалины, которую сыграла Руни Мара

Новости кино «Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинирована на «Оскар» Работа претендует на звание «Лучшего фильма на иностранном языке».

Новости кино «Смерть Сталина» лишили прокатного удостоверения Ранее общественные деятели просили Минкульт проверить фильм на соответствие законам РФ.

Ролики фильмов «Место встречи» Как далеко ты готов зайти, чтобы получить желаемое?

Ролики фильмов «Побег из Рио» Приехать в Бразилию на каникулы оказалось не самой лучшей идеей.