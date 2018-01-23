«Расплата»

Новости кино
Глава Минкульта отрицает цензуру и указывает на границу между анализом истории и «глумлением» над ней.
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От Уинстона Черчилля в исполнении Гэри Олдмана до Марии Магдалины, которую сыграла Руни Мара
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Новости кино
Работа претендует на звание «Лучшего фильма на иностранном языке».
Новости кино
Новости кино
Ранее общественные деятели просили Минкульт проверить фильм на соответствие законам РФ.
Новости кино
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Как далеко ты готов зайти, чтобы получить желаемое?
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Женщина, мать, детектив, секретарша
Ролики фильмов
Приехать в Бразилию на каникулы оказалось не самой лучшей идеей.
Спутник телезрителя
с 22.01.2018 в 23.40 на Первом канале
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