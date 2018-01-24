«Ночная смена»

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Рецензии на фильмы
Комедию про смерть вождя сочли кощунственной и запретили к прокату
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Новости кино
Действие триллера «Поиск» разворачивается на экранах компьютеров и гаджетов героев.
Новости театра
В театре не успевают сыграть все постановки даже раз в месяц.
Новости кино
Фестиваль актуальной российской культуры Far From Moscow
состоится в городе 16-18 февраля.
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Пластилиновый каменный век. Абсурд и восторг
Главная тема
От Уинстона Черчилля в исполнении Гэри Олдмана до Марии Магдалины, которую сыграла Руни Мара
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Обзор сериалов
Женщина, мать, детектив, секретарша
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