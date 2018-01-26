МЕНЮ
войти
Полная версия
Новости
Актёры
Фильмы
За кадром
Театр
Интервью
Рецензии
История
Гостевая книга
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Новости
Дозорные
Лайфстайл
Новости кино
Новости театра
Актёры
Российские актеры
Советские актеры
Знаменитости в кино
Актеры Ближнего Зарубежья
Актеры Российской империи
Голливудские актеры
Европейские актеры
Азиатские актеры
Латиноамериканские актеры
Актеры театра
Участники ВОВ
Артисты фронтовых бригад
Фотографии актеров
Кастинг
Фильмы
График кинопремьер
Смотреть фильмы онлайн
Российские фильмы
Российские сериалы
Фильмы Ближнего Зарубежья
Советское кино
Фильмы Российской империи
Голливудские фильмы
Европейское кино
Азиатское кино
Латиноамериканские фильмы
Мультфильмы
Фильмы-спектакли
Короткометражные фильмы
Документальные фильмы
Фильмы в производстве
Ролики фильмов
Постеры фильмов
Кадры из фильмов
Программа ТВ
Кинотеатры, расписание
Кассовые сборы
Неопознанные кадры
За кадром
Режиссеры
Сценаристы
Продюсеры
Операторы
Композиторы
Художники
Каскадеры
Режиссеры-мультипликаторы
Художники-мультипликаторы
Фронтовые кинооператоры
Театр
Актеры театра
Фильмы-спектакли
Театральные деятели
Театры Москвы и Подмосковья
Театры Санкт-Петербурга
Театры России
Театры Ближнего Зарубежья
Театры Дальнего Зарубежья
Театры прошлых лет
Интервью
Киношные интервью
Театральные интервью
Лайфстайл
Рецензии
Рецензии на фильмы
Обзор сериалов
Арт-хаус в кино
Рецензии на спектакли
Свободная тема
История
В этот день родились
В этот день ушли из жизни
Театральная хроника
История театра
Хроника кино
История кино
История кинопроката
Рейтинги
Рейтинг 2.0
Рейтинг 1.0
Кассовые сборы
История кинопроката
Форум
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Восстановление пароля
Общение
Гостевая
Контакты
Реклама на сайте
Главная
/
Ролики фильмов
/
«Учителя»
«Учителя»
Просмотр
Скачать
Обсуждение
Просмотр
Скачать
Обсуждение
Трейлер
26 января 2018
Владимир Вдовиченков
,
Ирина Старшенбаум
и
Анна Котова
в драме о конфликте отцов и детей.
размер:
17.35 Mb
просмотров:
1952
скачиваний:
7
видео добавил посетитель
Sputnik
Поделитесь с друзьями!
Facebook
Twitter
Вконтакте
Google+
OK
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Владимир Вдовиченков
,
Маруся Климова
,
Анна Котова-Дерябина
,
Дмитрий Мазуров
,
Ирина Старшенбаум
фильмы
Учителя
обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
анонс
26 января
«Рубеж»
Павел Прилучный
попадает в прошлое и встречает там своего деда -
Семена Трескунова
.
26 января
«Трон эльфов»
Эльфийскую свадьбу прерывает темная волшебница, и только настоящий герой может всех спасти.
25 января
«Излом времени»
Девочка путешествует сквозь пространство и время, чтобы найти отца.
25 января
«Zомбоящик»
Комедия от звезд Comedy club.
Афиша кино >>
Zомбоящик
комедия
Россия, 2017
Девушка в тумане
детектив, криминальный фильм, триллер, экранизация
Германия, Италия, Франция, 2017
Хэппи-энд
драма
Австрия, Германия, Франция, 2017
Побег из Рио
драма, комедия
Франция, 2016
все фильмы в прокате >>
ревью
Новости кино
«Золотого орла» за лучший фильм получил «Салют-7»
Немало наград досталось и другому космическому фильму – «
Времени первых
».
Новости кино
«Оптимистов» и «Анну Каренину» отметили «Золотым орлом»
Елизавета Боярская
также получила награду.
52 комментария
Ролики фильмов
«Рубеж»
Павел Прилучный
попадает в прошлое и встречает там своего деда -
Семена Трескунова
.
Новости кино
Стивен Спилберг готовит ремейк «Вестсайдской истории»
Режиссер уже начал кастинг актеров на главные роли.
Главная тема
«Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга, «Хан Соло» и ещё 18 фантастических фильмов 2018 года, без которых жизнь покажется скучной
Фантастика не умирает
Ролики фильмов
«Учителя»
Владимир Вдовиченков
,
Ирина Старшенбаум
и
Анна Котова
в драме о конфликте отцов и детей.
Новости кино
Хелен Миррен станет русской императрицей
Обладательница «Оскара» сыграет Екатерину Великую в мини-сериале HBO и Sky.
Новости кино
Съемки сериала «Хор»: сотни детей, тысячи костюмов и эпоха 1970-х
Чиновники
Дмитрий Астрахан
и
Юлия Ауг
противостоят детям во главе с
Олегом Чугуновым
.
6 комментариев
Ролики фильмов
«Трон эльфов»
Эльфийскую свадьбу прерывает темная волшебница, и только настоящий герой может всех спасти.
Рецензии на фильмы
«Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти»: Сам погибай, а товарища выручай
Бодрый финал мальчишечьей постапокалиптической трилогии
Дозорные
«Тоня против всех» приглашает на премьеру
Выиграй свой билет!
Ролики фильмов
«Излом времени»
Девочка путешествует сквозь пространство и время, чтобы найти отца.
обсуждение >>