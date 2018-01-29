Ролики фильмов
Лайфстайл
В программе "Сегодня вечером" звезды поделились воспоминаниями о Владимире Высоцком
Новости кино
Председатель правления «Союзмультфильма» избрана на должность Председателя Правления ААК.
Ролики фильмов
О чем поют звезды из знаменитого мюзикла 10 лет спустя.
Новости кино
Мюзикл Дэмиена Шазелла
получил награду за лучшую музыку, а мультфильм ‒ за песню How Far I'll Go.
Новости кино
За постановку мюзикла режиссёр возьмётся после съёмок пятой части популярной серии, чья премьера намечена на 10 июля 2020 года.
Новости кино
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Фестивальная колонка
Мировая премьера фильма Алексея Федорченко «Война Анны» прошла на Роттердамском кинофестивале
Рецензии на фильмы
Михаэль Ханеке
суммирует двадцать лет своей критики западной цивилизации
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